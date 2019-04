Buxtehuder Handballerinnen festigen vierten Bundesliga-Platz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa/lno) - Die Frauen des Buxtehuder SV haben ihren vierten Rang in der Handball-Bundesliga gefestigt. Mit 25:24 (15:11) siegte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Sonntag bei Bayer Leverkusen und weist damit drei Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Vorsprung auf den fünften Platz aus.

"Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr stark in der Abwehr gelöst. Wir haben das Spiel über einen langen Zeitraum kontrolliert. In der Schlussphase wurde es ein zerfahrenes Spiel, da wir zu viele freie Würfe vergeben haben", sagte Leun und betonte: "Aber wir haben die Nerven bewahrt und den Sieg über die Ziellinie gerettet." Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Torfrau Lea Rüther mit 14 Paraden. Beste Werferin war Lisa Prior, die zehn Tore erzielte.