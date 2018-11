Rückschlag für DHfK Leipzig in Ludwigshafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der SC DHfK Leipzig hat nach zwei Siegen nacheinander einen herben Rückschlag in der Handball-Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer André Haber verlor am Sonntag mit 23:27 (14:10) bei den Eulen Ludwigsburg. Die Gäste aus Leipzig brachen in der Schlussphase ein, nachdem der erhoffte Sieg gegen den Tabellenletzten schon sicher schien. Mit nur einem Punkt Vorsprung konnte sich das Haber-Team nicht von den Abstiegsrängen absetzen.

Leipzig dominierte bei den Rheinländern zunächst. Garant für eine 7:1-Führung nach knapp zehn Minuten war auch Torwart Milos Putera mit fünf Paraden in der Anfangsphase. Die Gastgeber verkürzten zwar auf 4:7 (17.), kamen bis zur Pause aber nicht entscheidend heran. Mit 14 Treffern bei 19 Torabschlüssen erwies sich Leipzig als effizienter.

Ab dem 16:17 (40.) war Ludwigshafen aber wieder dran. In der 47. Minute gelang der erste Ausgleich, sieben Minuten später die Führung zum 23:22. Bei den Gästen ging nichts mehr. Ein Torwartwechsels von Putera auf René Villadsen zeigte auch keine Wirkung. Binnen vier Minuten ließen sich die Leipziger 22:26 (57.) alle Chancen nehmen.