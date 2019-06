Nationalspieler Mamic wechselt zum SC DHfK Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat den kroatischen Nationalspieler Marko Mamic vom polnischen Meister KS Kielce verpflichtet. Der Rückraumspieler erhält in Leipzig einen Dreijahresvertrag bis 2022, teilte der sächsische Verein am Dienstag mit. "Ich habe mich für Leipzig entschieden, weil ich in der Bundesliga spielen möchte. Der SC DHfK Leipzig ist ein gut strukturierter Club mit großen Ambitionen", sagte der 25 Jahre alte Mamic. Cheftrainer André Haber meinte zum Transfer: "Marko ist ein Spieler von internationaler Klasse, der unserer Mannschaft sowohl im Angriff als auch in der Abwehr Impulse geben wird. Ich freue mich sehr, dass sich ein Spieler von Markos Kaliber für unseren Verein entschieden hat."