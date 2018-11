DHfK Leipzig feiert 31:26-Heimsieg gegen Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat seinen vierte Saisonsieg gefeiert. Nach der enttäuschenden 24:27-Niederlage beim Tabellenletzten Ludwigshafen setzten sich die Messestädter am Mittwochabend zu Hause gegen den TSV Hannover-Burgdorf mit 31:26 (13:15) durch. Die Sachsen feierten vor 3926 Zuschauern den dritten Heimerfolg in Serie. Entscheidend war eine klare Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und die zehn Treffer von Nationalspieler Franz Semper.

Im Duell mit dem ebenfalls zuletzt schwächelnden Mittelfeld-Konkurrenten gaben die Leipziger ihre frühe 3:2-Führung (4.) schnell zum 3:6 (6.) ab. Die Gastgeber scheiterten dabei in der Anfangsphase häufig am starken Hannover-Keeper Martin Ziemer. In einer sehr unruhigen und teils hektischen Halbzeit retteten die Gäste den Vorsprung in die Pause.

Im zweiten Durchgang drehte dann der rechte Rückraum-Schütze Franz Semper auf. Mit drei Toren binnen gut vier Minuten sorgte er maßgeblich für den Führungswechsel vom 15:17 (36.) zum 19:17 (40.). Mit viel Übersicht spielten die Messestädter die Partie herunter. Patrick Wiesmach (53.) traf zum ersten Vier-Tore-Abstand ins, Semper legte im direkten Anschluss zur 29:25-Vorentscheidung (56.) nach.