Däne Wiesmach verlängert bis 2023 bei DHfK Leipzig

Leipzig (dpa) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat den Vertrag mit Patrick Wiesmach vorzeitig um drei Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier des 29 Jahre alten Rechtsaußen ist bis Ende Juni 2023 gültig. Wiesmach hat in seiner ersten Saison für die Leipziger von Beginn an überzeugt und ist mit 120 Treffern drittbester Torschütze der Sachsen. Der dänische Nationalspieler war vor einem Jahr vom damaligen Meister Aalborg Håndbold zu den Leipzigern gewechselt.

"Der SC DHfK befindet sich mit seinem Handball-Projekt auf einer schönen Reise und hat sich hier in Leipzig etwas aufgebaut, was das Interesse bei immer mehr Menschen weckt. Bei dieser Reise möchte ich sehr gern weiter dabei sein und hoffe, dass wir in der nächsten Saison in der Tabelle weiter oben mitspielen können", sagte Wiesmach in einer Pressemitteilung am Freitag. "Es ist ein schönes Zeichen, dass sich Patrick, der sicher zu den besten Rechtsaußen der Liga zählt, so zu unserem Verein bekennt und die nächsten vier Jahre in Leipzig bleiben möchte", betonte Geschäftsführer Karsten Günther

Mit elf Punkten aus den vergangenen sieben Meisterschaftsspielen peilt die DHfK im Endspurt einer schwierigen Saison noch einen einstelligen Tabellenplatz an.