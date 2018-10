Auf dem Weg nach oben: Handballer Semper überzeugt bei Debüt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In der Bundesliga läuft es gerade nicht für den SC DHfK Leipzig. Trotzdem ist Manager Karsten Günther stolz. Auf den ersten deutschen Nationalspieler, den die Leipziger Handball-Talentschmiede hervorgebracht hat. "Es war immer unser Ziel, Vorbilder zu schaffen. Franz hat alle Stationen bei uns durchlaufen, sein Nationaldebüt ist ein Verdienst von allen, die sich in unserem Nachwuchs engagieren. Darauf sind wir stolz", sagte Günther über Eigengewächs Franz Semper. Der zeigte in der EM-Qualifikation gegen Israel (37:21) eine überzeugende Premiere im DHB-Trikot.

Die Entwicklung des 21-Jährigen ist umso überraschender, befindet sich sein Bundesliga-Team bei acht sieglosen Partien doch in einer Krise. Gerade in dieser schwierigen Phase konnte sich der rechte Rückraumspieler aber hervortun. In fünf der letzten sechs Pflichtspiele warf er mindestens sechs Tore. "Seine vergangenen vier Spiele waren beachtlich", sagte Günther, verweist aber auf den langen Weg davor: "Franz hat in den vergangenen vier bis fünf Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen, ist im Alter von 21 Jahren schon ein absoluter Leistungsträger. Entscheidend war, dass er bei uns die Chance bekommen hat, durch Spieleinsätze zu reifen und auch Fehler machen zu dürfen."

Diesen Weg leitete Bundestrainer Christian Prokop ein. Er zog Semper als damaliger DHfK-Chefcoach 2014 in den Profikader hoch und ließ ihn mit 17 Jahren in der 2. Bundesliga debütieren. Jetzt lobte Prokop nach dem Israel-Spiel: "Franz gefiel mir gut. Wir wissen, was wir von ihm erwarten können. Er weiß, wo das Tor steht, geht voll drauf, zeigt wenig Respekt vor kämpfenden Abwehrreihen. In der Abwehr hat er seine Sache gut erledigt. Ich bin froh, dass wir ihn unter Wettkampfbedingungen testen konnten", sagte Prokop.

Semper freute sich über sein gelungenes Debüt mit vier Toren. "Ich habe mich total gefreut, dass ich in meinem ersten Länderspiel gleich von Beginn aufs Feld durfte. Anfangs war ich schon etwas nervös, aber nachher ist es gut gelaufen. Ich habe versucht, das zu machen, was Christian Prokop von mir kennt und erwartet", sagte der Youngster. Allerdings wurde sein Einsatz durch die drei verletzten Konkurrenten auf seiner Position begünstigt: Fabian Wiede (Füchse Berlin), Steffen Weinhold (THW Kiel) und Kai Häfner (Hannover) fielen verletzt aus.

Deshalb ist Günther, was eine mögliche Nominierung seines Schützlings für die Heim-WM Anfang 2019 angeht, eher vorsichtig. "Da sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben. Franz ist nicht am Ende seiner Entwicklung, hat Steigerungsmöglichkeiten in der Abwehr und in Schlussphasen. Außerdem muss er diese Leistungen auch mal konstant über zehn oder mehr Spiele abrufen. Dann geht sein Weg in der Nationalmannschaft dauerhaft weiter", sagte Günther.

Erst einmal muss Semper im nächsten Heimspiel am 4. November gegen Göppingen zum Ende der Negativserie beitragen. "Die Länderspielpause tut sicher einigen gut, dann wollen wir vor unserem euphorischen Publikum die Spiele auch mal erfolgreich finalisieren", sagte Günther.