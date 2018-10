HC Elbflorenz Dresden bleibt sieglos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ferndorf (dpa) - Der HC Elbflorenz Dresden bleibt auch nach dem siebten Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga sieglos und damit Tabellenletzter. Die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler verlor am Mittwoch bei TuS Ferndorf mit 21:23 (10:9). Nils Holger Kretschmer war mit sieben Toren bester Dresdner Werfer. Bei den Gastgebern überzeugte Julius Lindskog Andersson mit sechs Treffern. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie dominierten beide Abwehrreihen. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, in der die Dresdner nach einer 18:17-Führung (51.) nach vier Gegentoren in Serie mit 18:21 (56.) in Rückstand geraten waren. Davon konnte sich das Pöhler-Team nicht mehr erholen und musste am Ende die fünfte Saisonniederlage hinnehmen.