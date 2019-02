Welthandballer Jicha sieht NBA als Vorbild für den Handball

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der ehemalige Welthandballer Filip Jicha hält professionellere Strukturen im deutschen Handball für notwendig, um wieder mehr Stars in die Bundesliga zu locken. "Übertrieben gesagt sollten wir uns die nordamerikanische Basketball-Liga NBA als Vorbild nehmen", sagte Jicha der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind als Vereine verpflichtet, eine Einigung zu finden, damit die Spieler wieder vermehrt in Deutschland spielen wollen." Der 36-Jährige ist derzeit Co-Trainer des THW Kiel und wird bei den Norddeutschen im Sommer die Nachfolge von Alfred Gislason als Chefcoach antreten.

"Wir müssen bessere Rahmenbedingungen für die Top-Athleten schaffen", forderte Jicha. Dazu gehöre neben einem größeren Betreuerstab auch die Schaffung von mehr Regenerations- und Pausenzeiten. "Wir machen die Top-Athleten kontinuierlich kaputt und die sind doch die Schaufenster unserer Sportart." Die Spieler bräuchten dringend längere Erholungsphasen. "Streng genommen darf ich meinen Spielern am Saisonende nicht mal sagen: Vergesst Handball für drei Wochen."

Trotz der Euphorie rund um die Handball-Weltmeisterschaft zuletzt in Deutschland glaubt Jicha nicht an ein Aufholen der Sportart gegenüber dem Fußball. Die Jungs hätten sich die mediale und öffentliche Aufmerksamkeit aufgrund ihrer tollen Leistungen natürlich verdient, trotzdem dürfe sich der Handball keinen Illusionen hingeben: "Ein Spiel von Paderborn in der Zweiten Bundesliga verfolgen weiter dreimal so viele Zuschauer wie ein Derby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt."