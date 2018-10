Siebter Sieg in Serie: THW Kiel schlägt Gummersbach 31:25

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga den siebten Sieg in Serie gefeiert. Im Duell der Clubs mit den meisten Titeln setzte sich der 20-fache Champion aus Norddeutschland am Sonntag mit 31:25 (19:13) gegen den zwölffachen Meister aus dem Oberbergischen durch. Beste Werfer waren mit jeweils sechs Treffern der Kieler Niclas Ekberg und der Gummersbacher Moritz Preuß.

Die Gäste aus Gummersbach hielten in der ersten Halbzeit - wie auch schon bei ihrer 24:30-Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen - sehr gut mit. In der 21. Minute führte der THW nur knapp mit 11:10. Dann aber kam das Tempospiel der "Zebras" ins Rollen, die bis zur Pause einen Sechs-Tore-Vorsprung herausgeworfen hatten.

Per Siebenmeter erhöhte der Schwede Ekberg in der 40. Minute auf 25:15. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. In der restlichen Spielzeit konnten die Gäste das Endergebnis noch einigermaßen erträglich gestalten.

Nach der Länderspielpause wegen der Qualifikationsrunden zur Europameisterschaft 2020 spielen die Kieler, die weiterhin auf dem dritten Platz liegen, am 4. November beim TSV GWD Minden.