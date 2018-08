Pokal: HSV-Handballer ohne vier Leistungsträger gegen Minden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Handballer des HSV Hamburg treten stark ersatzgeschwächt zum Erstrunden-Spiel im DHB-Pokalwettbewerb an. Beim Bundesligisten GWD Minden fehlen dem Zweitliga-Aufsteiger am Samstag (17.00 Uhr) Torhüter Aron Edvardsson (Gehirnerschütterung) sowie die Feldspieler Lukas Ossenkopp und Jan Kleineidam (beide Probleme am Sprunggelenk). Auch Blazenko Lackovic steht nach seinem Comeback im Testspiel gegen die HG Hamburg-Barmbek noch nicht im Kader. Nach rund einjähriger Verletzungspause muss sich der 37-Jährige demnächst noch abschließenden ärztliche Untersuchungen unterziehen, ehe eine offizielle Nachmeldung für Pflichtspiele erfolgen kann.

"Aufgrund der Schwere der Verletzung müssen wir uns mit ein paar Tagen Abstand genau anschauen, wie die Schulter reagiert", sagte Teamarzt Philip Catalá-Lehnen am Freitag in einer HSV-Mitteilung. "Bei so einer Blessur braucht es in der Regel etwas mehr Zeit." Mit von der Partie ist hingegen Justin Rundt, der gegen Barmbek erstmals wieder im Tor stand. Der 23-Jährige hat seine Knieverletzung vollständig auskuriert und bildet am Samstag zusammen mit Marcel Kokoszka das Torwart-Duo.