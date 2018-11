Handballer Dissinger: Verein hat Vorrang vor Gedanken an WM

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Skopje (dpa) - Für den ehemaligen Handball-Nationalspieler Christian Dissinger hat sein neuer Verein Vardar Skopje Vorrang vor einer Nominierung für die Heim-Weltmeisterschaft im Januar. "Ich muss erst mal hier ankommen und gute Leistungen zeigen, bevor ich mir irgendwann wieder Gedanken um die Nationalmannschaft machen kann", sagte der Rückraumspieler beim Handball-Podcast "Kreis Ab". Erst vor kurzem war der in der Vergangenheit oft von Verletzungen geplagte Rückraumspieler vom THW Kiel zum mazedonischen Spitzenclub gewechselt.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ergänzte er am Dienstag: "Grundsätzlich muss die Leistung stimmen und der Bundestrainer entscheidet. Wenn man mich im WM-Kader haben will, stehe ich aber bereit." Dissinger zählte unter anderem zum erfolgreichen Europameister-Team 2016, hatte das Turnier in Polen damals aber aus Verletzungsgründen vorzeitig abbrechen müssen.