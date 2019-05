Daniel Günther gratuliert THW Kiel zum EHF-Pokal-Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Handballern des THW Kiel zum Gewinn des EHF-Pokals gratuliert. Nach einer eindrucksvollen Qualifikationsrunde habe das Team von Trainer Alfred Gislason den Pokal in einem mitreißenden Finale an die Förde geholt, sagte der CDU-Politiker am Sonntag. Zum Abschluss der Endrunde hatten sich die Gastgeber am Samstag im Finale mit 26:22 (16:10) gegen Titelverteidiger Füchse Berlin durchgesetzt. Am Tag zuvor hatten die Kieler in der Vorschlussrunde den dänischen Vertreter Team Tvis Holstebro bezwungen. Nach 1998, 2002 und 2004 war es bei der vierten Teilnahme der vierte Triumph in diesem Wettbewerb für die Norddeutschen.

Die Mannschaft des THW Kiel und ihre Fans hätten im europäischen Handball-Sport eine tolle Visitenkarte hinterlegt, auf die ganz Schleswig-Holstein stolz sein könne, sagte Günther. Der Ministerpräsident, der beide Spiele des THW Kiel in der Halle verfolgt hatte, zeigte sich zugleich beeindruckt vom Kieler Publikum, das für eine mitreißende Atmosphäre gesorgt habe.