SC Magdeburg verlängert mit Nationalspieler Musche bis 2024

Magdeburg (dpa/sa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat den Vertrag mit Nationalspieler Matthias Musche bis 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der SCM am Sonntag mit. Der 26 Jahre alte Linksaußen, der in Magdeburg geboren wurde, spielt mit einer kurzen Unterbrechung seit 2000 beim SC Magdeburg, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen und gab 2010 sein Erstliga-Debüt für den SCM.

"Matthias Musche ist ein Schlüsselspieler im aktuellen Kader und glücklicherweise auch für die nächsten Jahre beim SC Magdeburg. Ich bin mehr als froh, dass wir "Matze" so langfristig an den Verein binden konnten. Ich halte ihn für den besten deutschen Linksaußen in der Bundesliga und glaube auch fest an seine Perspektive in der Nationalmannschaft", sagte SCM-Coach Bennet Wiegert.