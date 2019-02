Hannovers Handballer siegen zum Auftakt der Gruppenphase

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Handballer des TSV Hannover-Burgdorf sind mit einem Sieg in die Gruppenphase des EHF-Pokals gestartet. Gegen den mazedonischen Club HC Eurofarm Rabotnik gewannen die Niedersachsen am Samstag mit 24:21 (16:14) und führen die Gruppe B an. Am kommenden Samstag tritt der Bundesligist zum zweiten Spiel bei RK Nexe Nasice in Kroatien an.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Ortega hatte die Partie über fast die komplette Spielzeit im Griff. In der Schlussphase konnten die Gäste allerdings noch einmal auf 21:22 verkürzen (58. Minute). Nationalspieler Kai Häfner sorgte dann für die Entscheidung. Bester Schütze für die "Recken" war der dänische Weltmeister Morten Olsen mit sieben Treffern.