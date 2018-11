Hannovers Handballer schlagen Benfica Lissabon 41:36

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben den ersten Schritt in Richtung Gruppenphase des EHF-Pokals getan. Die Niedersachsen gewannen am Samstag das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den portugiesischen Vertreter Benfica Lissabon mit 41:36 (26:18). Bester Werfer der Mannschaft von TSV-Trainer Carlos Ortega war Morten Olsen mit zwölf Treffern. Für Benfica erzielte Pedro Marques neun Tore. Das Rückspiel in Portugal findet am 24. November statt.

Gegen den Tabellenzweiten der portugiesischen Liga, der mit Torhüter Borko Ristovski und Rückraumspieler Kévynn Nyokas zwei ehemalige Bundesliga-Profis in seinen Reihen hat, erwischten die "Recken" einen guten Start. Cristian Ugalde und Fabian Böhm sorgten mit ihren Tempogegenstößen schon nach elf Minuten für die 10:5-Führung. Hannover hielt das Tempo hoch und lag Mitte der zweiten Halbzeit mit neun Toren vorn (32:23/44.)

Zwei Tage nach der 26:27-Niederlage in der Bundesliga gegen die SG BBM Bietigheim schwanden in der Endphase dann die Kräfte bei der TSV. So schafften es die Gäste, den Rückstand noch etwas zu verkürzen und sich durch die hohe Zahl von Auswärtstoren eine Restchance für das Rückspiel zu erhalten.