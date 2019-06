Hannover-Burgdorf verlängert Vertrag mit Mävers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Veit Mävers verlängert. Nach Club-Angaben vom Donnerstag erhält der 18 Jahre alte Spielmacher einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021. "Veit hat im letzten Jahr einen großen Sprung in seiner Entwicklung gemacht. Wenn er weiterhin so konzentriert und hart an sich arbeitet, wird er seinen Weg in der stärksten Liga der Welt gehen", erklärte Trainer Carlos Ortega. Mävers bereitet sich derzeit mit der U19-Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Nordmazedonien vor.