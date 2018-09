Hannover-Burgdorf gewinnt Nachbarschaftsduell mit GWD Minden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der neuen Saison der Handball-Bundesliga auch ihr zweites Heimspiel gewonnen. Im Nachbarschaftsduell mit dem Traditionsclub GWD Minden setzten sich die Recken am Sonntag mit 30:25 (14:12) durch. Erfolgreichster Werfer der TSV war Timo Kastening mit sechs Treffern. Mit 6:2 Punkten in der Tabelle reisen die Niedersachsen jetzt selbstbewusst zum schweren Auswärtsspiel am Donnerstag beim EHF-Pokal-Sieger Füchse Berlin.