"Gute Truppe beisammen": Hannovers Handballer im Training

Hannover (dpa/lni) - Die TSV Hannover-Burgdorf hat am Dienstag mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga begonnen. Von den drei Neuzugängen der "Recken" fehlte bei diesem Trainingsauftakt nur Rückraumspieler Ivan Martinovic, der zusammen mit Joshua Thiele bei der U21-WM in Spanien zum Einsatz kommt.

"Ich freue mich auf die neue Mannschaft. Wir haben eine gute Truppe beisammen, mit der wir angreifen können", sagte der von der SG BBM Bietigheim verpflichtete Domenico Ebner. Dritter neuer Spieler dieses Sommers ist der Schwede Alfred Jönsson (Lugi Lund).

Die Niedersachsen stehen in diesem Jahr vor einem großen Umbruch, da bislang fünf Spieler den Verein verlassen haben. Besonders schwer wiegt der Verlust von Nationalspieler Kai Häfner, der zu MT Melsungen gewechselt ist. Am ersten Spieltag der neuen Spielzeit treffen die "Recken" am 25. August auf den Nachbarn GWD Minden.