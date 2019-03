Handball - Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In der Handball-Bundesliga hat der TSV Hannover-Burgdorf bereits das vierte Spiel nacheinander gewonnen. Im europäischen EHF-Pokal geht es für die "Recken" dagegen am Sonntag um 13.00 Uhr gegen den ungarischen Club Grundfos Tatabanya KC bereits um die vermeintlich letzte Chance auf das Weiterkommen. "Es ist unser erstes, großes Finale am Sonntag", sagte Trainer Carlos Ortega nach dem 32:29-Sieg gegen GWD Minden. "Wir wollen gegen Tatabanya gewinnen, denn ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir uns für das Viertelfinale qualifizieren können."

Die ersten beiden Teams dieser Vierergruppe erreichen die Runde der besten Acht. Nach zwei Niederlagen in den ersten drei Gruppenspielen sind die Niedersachsen aktuell nur Dritter. Nach dem 25:28 in Ungarn muss der Bundesliga diesmal vor allem seine Chancenverwertung verbessern. "Wir haben in Nasice und Tatabanya zu viele Fahrkarten geschossen. Wenn wir das am Sonntag verbessern, sehe ich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen", sagte Nationalspieler Kai Häfner.