Handball-Bundesliga bekannt: Frühes Topspiel mit Flensburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In der neuen Saison der Handball-Bundesliga kommt es bereits am zweiten Spieltag (29. August) zum Topspiel zwischen Meister SG Flensburg-Handewitt und Ex-Champion Rhein-Neckar Löwen. Das geht aus der Bekanntgabe der ersten vier Spieltage durch die Liga am Dienstag hervor. Die Flensburger starten demnach mit einem Auswärtsspiel bei der MT Melsungen, Rekordmeister THW Kiel spielt zunächst gegen Frisch Auf Göppingen und dann beim TVB Stuttgart. Am vierten Spieltag hat der Pokalsieger dann sein erstes Topspiel beim SC Magdeburg. Die Spielzeit beginnt am 22. August mit drei Partien.