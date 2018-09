HC Elbflorenz Dresden nach Niederlage weiter sieglos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa) - Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden bleibt in dieser Saison sieglos. Am fünften Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler beim ASV Hamm-Westfalen mit 21:27 (8:15). Adrian Kammlodt war am Samstag mit vier Toren bester Dresdner Werfer. Mit 2:8 Punkten rangieren die Sachsen vorerst weiter auf einem Abstiegsplatz. Vor 1729 Zuschauern lag das Pöhler-Team schnell mit 4:8 (13.) zurück. Anschließend konnte sich der HC Elbflorenz zwar auf 8:8 (18.) herankämpfen, doch sieben Gegentore in Serie sorgten bereits zur Pause für einen deutlichen Rückstand. Eine Aufholjagd nach dem Seitenwechsel blieb aus, so dass die dritte Saisonniederlage der Dresdner frühzeitig feststand.