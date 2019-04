THW Kiel geht als Favorit in Finalturnier um den DHB-Pokal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zum 45. Mal wird am Wochenende der deutsche Handball-Pokal vergeben. Schauplatz ist die Barclaycard-Arena in Hamburg, wo das Vierer-Turnier seit 2003 ausgerichtet wird. Favorit ist der THW Kiel. Der Rekordmeister hat den Pokal bereits zehnmal erobert. Die Schleswig-Holsteiner treffen im Halbfinale heute auf die Füchse Berlin. In der anderen Vorschlussrunden-Begegnung wenige Stunden zuvor stehen sich die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg gegenüber. Das Finale wird am Sonntag ausgespielt. Für Kiels Trainer Alfred Gislason ist es die letzte Saison beim THW. Er hat die Trophäe mit seinem Team bislang fünfmal gewonnen.