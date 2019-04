Rekordmeister THW Kiel will elften Pokal-Triumph

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Handball-Rekordmeister THW Kiel geht als Favorit in das Endrundenturnier um den deutschen Handball-Pokal. Die Schleswig-Holsteiner bestreiten heute (18.30 Uhr/Sky Sport News) das zweite Halbfinale gegen die Füchse Berlin. Zuvor stehen sich in der ersten Vorschlussrunden-Begegnung die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg (15.50 Uhr/ARD/Sky) gegenüber. Das Finale wird am Sonntag ausgespielt.

Die Kieler haben eine besondere Motivation. Am Saisonende beendet Alfred Gislason sein Engagement als Trainer in Kiel. "Wir wollen als Mannschaft auch für ihn den Titel holen", sagte Spiellenker Domagoj Duvnjak. Der THW liegt auch in der Meisterschaft und im Kampf um den EHF-Cup aussichtsreich im Rennen.

Die Halle in Hamburg ist wie in den Vorjahren ausverkauft. Für eine einzigartige Atmosphäre sorgen die vier Fankurven. Das Handballfest "toppt sogar die Stimmung, die wir in den WM-Halbfinals in Hamburg erlebt haben", meinte Liga-Präsident Uwe Schwenker in der "Handballwoche".

Rekordsieger ist der THW. Die Mannschaft hat bereits zehnmal den Pokal gewonnen. Fünf Erfolge gehen dabei auf das Konto von Gislason. Immer wenn er mit seinem Team bei der Endrunde dabei war, holte der THW auch den Cup. Meister SG Flensburg-Handewitt hat sich nicht für das Final Four qualifiziert. Das Team von Trainer Maik Machulla stand 13 Mal im Finale und eroberte den Cup viermal.

Die Kieler wollen ihre Siegesbilanz auf elf Pokalerfolge ausbauen. Dafür "müssen Abwehr und Torhüter eine starke Einheit bilden", sagte Duvnjak, der schon im Halbfinale gegen die Füchse das gefürchtete Kieler Tempospiel aufziehen möchte. Das Finale am Sonntag wird um 15.10 Uhr (ARD, Sky) angepfiffen. Den Pokal bringt Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, die nach einem Trainingsunfall im Rollstuhl sitzt, in die Arena.