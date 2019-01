HSV-Torhüter Edvardsson fällt für Handball-WM aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Aron Edvardsson kann bei der Handball-WM nicht für Island im Tor stehen. Der 29-Jährige musste sich am Mittwoch einem Routine-Eingriff am Bauch unterziehen, teilte Zweitligist HSV Hamburg mit, bei dem Edvardsson unter Vertrag steht. Sein Traum vom Start bei der Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark ist damit geplatzt.

Der Isländer war bereits Anfang November am Blinddarm operiert worden und musste damals drei Wochen lang pausieren. Da die Narbe nicht wie gewünscht verheilt ist, musste Edvardsson sich nun erneut behandeln und die Narbe verschließen lassen. Der Wahl-Hamburger will sich nun noch einige Tage in seiner Heimat erholen und nach seiner Rückkehr in der Hansestadt ein Rehabilitationstraining absolvieren.

Die Hamburger hoffen, dass Edvardsson im ersten Punktspiel des Jahres am 10. Februar gegen Balingen-Weilstetten wieder im Tor stehen kann. Wie lange der isländische Keeper genau pausieren muss, ist abhängig vom Heilungsverlauf und der abschließenden Einschätzung der Ärzte.