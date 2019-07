Handballer Wullenweber verlängert beim HSV Hamburg bis 2023

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Finn Wullenweber bleibt dem Handball Sport Verein Hamburg langfristig erhalten. Der Zweitligist teilte am Mittwoch mit, dass der 21 Jahre alte Rückraumspieler seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei weitere Spielzeiten bis 2023 verlängert hat. "Ich will mich als Spieler im nächsten Schritt mit dieser Mannschaft in der 2. Liga etablieren und dann über die nächsten Jahre höhere Ziele angehen", erklärte Wullenweber.

Die Verantwortlichen des HSVH sind erfreut über die Entscheidung ihres Leistungsträgers. "Finn ist mit seiner Dynamik und mit seiner Wurf-Qualität ein wichtiger Spieler für unsere Zukunft, der in den kommenden Jahren das Gesicht unserer Mannschaft prägen wird", glaubt Clubchef Marc Evermann.