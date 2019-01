Handballer verlassen Hamburg direkt nach WM-Halbfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die deutschen Handballer werden bereits nach ihrem WM-Halbfinale gegen Norwegen am Freitagabend (20.30 Uhr/ARD) von Hamburg nach Dänemark aufbrechen. Der Bus nach Herning, wo am Sonntag das Finale und das Spiel um den dritten Platz stattfinden, soll noch vor Mitternacht an der Hamburger Arena starten, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitagmorgen mitteilte. Ursprünglich hatte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop Hamburg erst am Samstag verlassen wollen. Damit entfällt auch ein für Samstagmorgen angekündigter Medientermin.

"Wir schauen immer sehr genau auf unsere Mannschaft. Aus logistischen Gründen und mit Blick auf eine verlängerte Regenerationsphase haben wir uns kurzfristig entschieden, die Weiterfahrt nach Herning vorzuziehen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.