FC St. Pauli ohne Torwart Himmelmann zum Nordderby nach Kiel

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ohne seinen Stammtorhüter Robin Himmelmann in das Nordderby bei Holstein Kiel gehen. Der 30 Jahre alte Schlussmann hat sich im Training eine Zerrung zugezogen und fällt aus. "Wir haben schweren Herzens entschieden, dass er nicht spielt. Das Risiko wollen wir nicht eingehen", sagte Trainer Markus Kauczinski am Freitag. Himmelmann hat in der bisherigen Saison lediglich eines von 27 Spielen verpasst. Seinen Platz wird wie schon am 8. Februar beim 1:4 beim 1. FC Köln Sven Brodersen einnehmen.

Der FC St. Pauli macht mit nur einem Punkt aus drei sieglosen Spielen bei 0:8-Toren eine Durststrecke durch, ist aber dennoch Fünfter mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. "Wir können nach den letzten Spielen froh sein, dass wir immer noch vorne dabei sind, weil die anderen Teams auch geschwächelt haben", sagte Kauczinski. "Wir müssen besser spielen, wenn wir untermauern wollen, dass wir die Chance nutzen wollen."

Angesichts der seit fünf Wochen anhaltenden Misere nahm Kauczinski sein Team in die Pflicht. "Ich verlange Entschlossenheit nach vorne und in den Abschlüssen" sagte der 49-Jährige. Ob Jeremy Dudziak nach Bekanntgabe seines bevorstehenden Wechsels im Sommer zum HSV für die Startelf berücksichtigt wird, ließ der Trainer offen. Er habe jedoch keine Zweifel an seiner Einsatzbereitschaft, sagte er. Einem Einsatz von Christopher Avevor stehe nichts im Wege. Der Abwehrspieler hatte sich eine Platzwunde am Schienbein zugezogen, die genäht werden musste.