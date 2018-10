Edvardsson für isländische Nationalmannschaft nominiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Aron Edvardsson ist für die isländische Handball-Nationalmannschaft nominiert worden. Der 29 Jahre alte Torwart des Zweitligisten HSV Hamburg wurde von Trainer Gudmundur Gudmundsson in den Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 24. Oktober gegen Griechenland und am 28. Oktober in der Türkei berufen, teilte der Club am Dienstag mit.

Edvardsson reist am Sonntag nach dem Zweitliga-Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV nach Island. Die 2. Bundesliga setzt wegen der Länderspiele am Wochenende 27. und 28. Oktober aus. "In der Nationalmannschaft zu spielen, ist jedes Mal eine Ehre, und es ist mein Ziel, weiterhin ein fester Teil des Teams zu sein", sagte der 2,05 Meter große Schlussmann.