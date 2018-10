Buxtehuder SV unterliegt im EHF-Cup bei Viborg HK

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Frauen-Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss um das Weiterkommen im EHF-Cup bangen. Mit 24:27 (14:10) unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Samstag im Zweitrunden-Hinspiel bei Viborg HK in Dänemark. Das Rückspiel in einer Woche müssen die Buxtehuderinnen mit vier Toren Differenz gewinnen, um sicher in die nächste Runde einzuziehen. Beste Werferin beim BSV war Annika Lott mit fünf Toren.