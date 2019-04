Handballer wollen EM-Ticket gegen Polen lösen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Westfalen (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop erwartet von seiner Mannschaft im zweiten Spiel gegen Polen neben der Qualifikation für die EM auch eine Steigerung im Offensivspiel. "Das ist ein Matchball, den wir haben, um das Ticket für die Europameisterschaft 2020 zu ziehen", sagte Prokop einen Tag vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) in Halle/Westfalen. Ein Remis würde der DHB-Auswahl reichen, um sich für die EM im kommenden Januar in Schweden, Norwegen und Österreich zu qualifizieren.

Beim 26:18 im Hinspiel in Polen am vergangenen Mittwoch hatte das deutsche Team dominiert, aber auch viele gute Chancen ausgelassen. "Ich erwarte mir einfach Torgefahr von jeder Position", sagte der 40-Jährige. Nach drei Siegen aus drei Spielen führt sein Team die Qualifikationsgruppe 1 mit 6:0-Punkten souverän an.