Handball: Buxtehuderinnen gelingt in Neustadt die Revanche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben den erhofften Sieg im Bundesligaspiel beim SV Halle Neustadt feiern können. Am Sonntag gelang der Mannschaft von Trainer Dirk Leun ein 32:26 (15:12)-Erfolg bei den Gastgeberinnen und damit auch die Wiedergutmachung für das Remis in der Hinrunde gegen das damalige Schlusslicht. Beste Werferin war Lisa Prior, die neun Treffer erzielte und dabei acht von acht Siebenmetern verwandelte. Nächster Gegner des BSV ist am 20. April FrischAuf Göppingen.