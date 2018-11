THC gewinnt erstes Spiel in der Champions League

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koprivnica (dpa) - Der Thüringer HC hat mit 31:23 (14:10) gegen HC Podravka Vegeta gewonnen und den ersten Sieg in der Gruppenphase gefeiert. Damit wahren die Thüringerinnen die Minimalchance auf den Einzug in die Hauptrunde der Champions League. Überragende Akteurin war Kapitänin Iveta Luzumova mit 10 Toren und einem Assist.

Bereits zu Beginn merkte man dem Team von Cheftrainer Herbert Müller an, dass das erste Spiel auf internationalem Parkett gewonnen werden sollte. Nach einem 3:0-Lauf gleich am Anfang kam der Thüringer HC immer besser ins Spiel, erkämpfte sich schnell eine 12:8-Führung. Besonders stark präsentierte sich die deutsche Nationalspielerin Emily Bölk, sie steuerte in der ersten Halbzeit vier Punkte. Bis zum Pausenpfiff gaben die Gäste den Vorsprung nicht aus der Hand.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich der deutsche Meister offensiv sehr stark und spielte sehenswerte Kombinationen. In der 44. Minute konnten die Kroatinnen via Freiwurf den Abstand erstmals wieder auf 20:16 verkürzen. Im Anschluss entwickelte sich eine hochspannende Partie, in der einen kühlen Kopf behielt. Auch mehrere Auszeiten von Trainer Zlatan Saracevic brachten nicht den erhofften Erfolg für die Gastgeberinnen. Eine überragende Iveta Luzumova sorgte mit zwei Toren hintereinander für wichtige Punkte, die den ersten Sieg in der Gruppenphase für den THC bedeuteten.