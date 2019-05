Handball-Bundesligist VfL Gummersbach verpflichtet Hermann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gummersbach (dpa/lnw) - Der VfL Gummersbach hat Alexander Hermann verpflichtet. Wie der vom Abstieg bedrohte Handball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, erhält der österreichische Nationalspieler von der HSG Wetzlar einen Vertrag bis 2021. "Alex ist ein gestandener Spieler mit Persönlichkeit, was auch seine Rolle in der Nationalmannschaft zeigt. Außerdem kennt er die Bundesliga schon jahrelang", kommentierte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler den Transfer des 27 Jahre alten linken Rückraumspielers. Vor seinem Engagement in Wetzlar hatte Hermann beim Bergischen HC gespielt, zu dem er 2015 aus Österreich gewechselt war.