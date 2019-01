Sechs Feldspieler: Frisch Auf sagt Testspiel in Wernau ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göppingen (dpa/lsw) - Weil nur noch sechs Feldspieler zur Verfügung stehen, hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen ein Vorbereitungsspiel absagen müssen. Vor der geplanten Partie an diesem Donnerstag in Wernau gegen den HSC 2000 Coburg verzeichnet der Club mehrere verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle. Dies teilte Frisch auf am Mittwochabend mit. Man wolle für den Kooperationspartner HC Wernau bald möglichst ein vergleichbar attraktives Freundschaftsspiel auf die Beine zu stellen.