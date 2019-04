Flensburgs Handballer gewinnen 28:23 in Göppingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat die nächste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung übersprungen. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla gewann am Sonntag das Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen mit 28:23 (9:10) und hat weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den Nordrivalen THW Kiel. Erfolgreichster Flensburger Werfer war Rasmus Lauge mit sieben Toren.

Vier Tage nach dem 22:28 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem taten sich die Norddeutschen auch gegen die Schwaben zunächst sehr schwer. SG-Keeper Benjamin Buric sorgte mit seinen Paraden dafür, dass sich die Göppinger nur auf 10:8 (26.) absetzen konnten. Aus der Pause kam dann eine wie verwandelt wirkenden SG-Mannschaft. Hampus Wanne traf in der 35. Minute per Siebenmeter zum 14:11. Beim 18:13 (40.) durch Lauge war die Vorentscheidung gefallen.

Für die Flensburger geht es am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig weiter. Am 4. Mai folgt das Rückspiel in Veszprem und am 12. Mai steht dann mit dem 99. Landesderby gegen den THW Kiel das wohl vorentscheidende Spiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft auf dem Programm.