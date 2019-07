Saisonstart der Handballer der SG Flensburg-Handewitt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Für die Meister-Handballer der SG Flensburg-Handewitt ist die Bundesliga-Sommerpause schon wieder vorbei. Nur 36 Tage nach dem Saisonfinale, auf das ausgiebige Titelfeiern folgten, haben Trainer Maik Machulla und sein Team am Montag in Flensburg schon wieder die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit begonnen. Zum Wochenstart standen für den aktuellen Kader der Norddeutschen die obligatorischen Leistungstest auf dem Programm.

Ziel des Titelverteidigers ist es, von Anfang an topfit zu sein. Denn auf den alten und neuen Champion warten gleich zum Liga-Auftakt zwei knifflige Aufgaben: Die Schleswig-Holsteiner treten am 25. August zunächst bei der MT Melsungen an, am 29. August kommt es zum Topduell mit Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen in der heimischen Flens-Arena.

Deshalb wird in den kommenden Tagen und Wochen vorwiegend der Schweiß fließen. Bereits am Mittwoch macht sich der SG-Tross daher auf in das schon traditionelle Schweden-Vorbereitungscamp. Neben den üblichen täglichen Trainingseinheiten ist am Samstag und Sonntag auch wieder das Beachhandball-Festival von Ahus eingeplant. Zudem kommt es am nächsten Montag zum Test gegen IFK Kristianstad, den neuen Club des früheren SG-Trainers Ljubomir Vranjes. Weitere Testmatches finden auf Sylt beim TSV Westerland (31. Juli) und in der ersten August-Woche bei dänischen Teams statt, ehe es für die SG im DHB-Pokal ernst wird.