Pokal-Achtelfinals für Handballer: Termine stehen fest

Flensburg/Kiel (dpa/lno) - Die Termine für das Achtelfinale im deutschen Handball-Pokal stehen fest. Sowohl Meister SG Flensburg-Handewitt als auch der Rekordchampion THW Kiel kämpfen am 17. Oktober um den Einzug in das Viertelfinale. Die Flensburger empfangen vor heimischem Publikum den Bundesliga-Rivalen SC Magdeburg. Anpfiff der Partie ist um 19.00 Uhr. Die Kieler "Zebras" haben es in der eigenen Arena ebenfalls mit einem Bundesligisten zu tun. Das Spiel gegen den SC DHfK Leipzig beginnt um 19.30 Uhr. Für den THW ist es das erste Pokal-Heimspiel seit dem 16. Dezember 2015.