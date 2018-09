Harte Woche für Meister Flensburg: Erst Füchse, dann Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Meister SG Flensburg-Handewitt steht in der Handball-Bundesliga vor einer harten Woche. Die Schleswig-Holsteiner müssen am Dienstag beim EHF-Cup-Sieger Füchse Berlin antreten und haben am Samstag Rekordmeister THW Kiel zu Gast

"Ein Top-Gegner mit hohen Zielen und besonderen individuellen Qualitäten. Wir freuen uns auf diese Herausforderung und wollen auswärts bestehen", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla vor dem Spiel am Dienstag (19.00 Uhr/Sky) gegen den Dritten der Vorsaison. Der zuletzt kranke Anders Zachariassen steht wieder zur Verfügung.

Der Titelverteidiger hat zweimal zum Saisonstart gewonnen, die Berliner verloren einmal in Göppingen. Dennoch meinte Machulla: "Die Füchse sind nicht anders einzustufen als in den letzten Jahren."

Seine Heimpremiere gibt der THW Kiel am Dienstag (19.00 Uhr/Sky) gegen TBV Lemgo Lippe. "Zum ersten Mal wieder unsere Fans im Rücken zu haben, ist eine tolle Geschichte", sagte Spielmacher Domagoj Duvnjak. Von den 71 Bundesliga-Duellen beider Mannschaften haben die Kieler 44 gewonnen, die Ostwestfalen 21. "Wir werden alles geben, damit die zwei Punkte am Dienstag in Kiel bleiben", sagte Kreisläufer Patrick Wiencek.