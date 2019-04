Handball-Nationalspieler Semper wechselt zu Flensburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa) - Handball-Nationalspieler Franz Semper wechselt im Sommer 2020 vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig zum deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Donnerstag mit. Der 21 Jahre alte Linkshänder erhält einen Zweijahresvertrag und soll die Nachfolge von Holger Glandorf im rechten Rückraum antreten. "Für mich kam kein anderer Verein infrage", sagte Semper.

Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab er im Oktober vergangenen Jahres gegen Israel. In der Partie erzielte er vier Tore. Als Junior hatte der Sachse mit dem deutschen Nachwuchsteam WM-Bronze und EM-Silber gewonnen. Bislang hat der Rückraumschütze in 102 Bundesligaspielen 296 Tore für den SC DHfK Leipzig geworfen. Mit 117 Treffern ist er nach dem Magdeburger Matthias Musche der zweitbeste Feldtorschütze der Liga. "Ich sehe unglaublich viel Potenzial in ihm", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla.