Flensburgs Handballer wollen gegen Veszprem vorlegen

Flensburg (dpa/lno) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen den nächsten Schritt in Richtung Finalturnier der Champions League machen. Heute geht es für den deutschen Meister und Bundesliga-Tabellenführer im Viertelfinal-Hinspiel gegen den ungarischen Rekordmeister Telekom Veszprem. "Jedem dürfte klar sein, dass wir schon in die erste Partie alles für eine gute Ausgangsbasis investieren müssen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke vor der Partie.

Da die Ungarn in der Gruppenphase besser platziert waren als die Flensburger, haben sie im Rückspiel am 4. Mai Heimrecht. In der europäischen Königsklasse hat der 25-malige Meister aus Veszprem die letzten neun Begegnungen gewonnen, darunter auch die Partie gegen den Topfavoriten FC Barcelona. In der nationalen Meisterschaft ist das Team von Trainer David Davis derzeit aber nur die Nummer zwei hinter dem aktuellen Titelträger Pick Szeged.

Ein Wiedersehen gibt es mit dem ehemaligen Flensburger Kentin Mahé, der nach der vergangenen Saison nicht gänzlich im Frieden Schleswig-Holstein verlassen hatte. "Es wird ein besonderes Spiel für mich", sagte der Franzose auf der Homepage seines Clubs: "Ich habe außerhalb des Handballs viele Freunde in Flensburg."