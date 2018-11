Flensburgs Handballer empfangen Pick Szeged

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt können am Mittwoch einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen. Dafür braucht die Mannschaft von Trainer Maik Machulla in eigener Halle einen Sieg gegen den ungarischen Meister Pick Szeged. "Zusammen mit unseren Zuschauern ist alles möglich", sagte Kreisläufer Anders Zachariassen. Die Partie in der Flensburger Arena wird um 19.00 Uhr angepfiffen.

Die Ungarn spielen eine sehr starke Saison, haben am vergangenen Wochenende dem Starensemble des französischen Titelträgers Paris Saint-Germain beim 33:32 die erste Niederlage in der aktuellen Spielzeit der europäischen Königsklasse zugefügt. Auch das Hinspiel gegen Flensburg ging mit 30:28 an Szeged, das hinter Paris Rang zwei in der Vorrundengruppe B belegt.

Die Flensburger sind derzeit mit 8:10 Punkten Tabellenvierter. Der Vorsprung auf Platz sieben, der das Aus nach der Vorrunde bedeuten würde, beträgt allerdings nur zwei Punkte.