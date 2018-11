Flensburgs Handballer bei der SG BBM Bietigheim gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Vor den Topspielen gegen Paris Saint-Germain und die Rhein-Neckar Löwen sind die Handballer der SG Flensburg-Handewitt im Bundesliga-Alltag gefordert. Am heutigen Donnerstag gastiert der aktuelle deutsche Meister beim Aufsteiger SG BBM Bietigheim.

Auf dem Papier scheint die Aufgabe beim Tabellenvorletzten für die Flensburger einfach zu sein. Die SG hat die ersten elf Punktspiele allesamt gewonnen haben und ist saisonübergreifend seit 19 Bundesligapartien ohne Verlustpunkt. Doch Trainer Maik Machulla warnt: "Wir müssen von Anfang an hellwach sein. Die Bietigheimer werfen immer viel Leidenschaft und Kampf rein." Der Einsatz von SG-Kapitän Tobias Karlsson ist noch fraglich, Magnus Röd fällt definitiv aus.

Nach der Partie in Bietigheim wird das Machulla-Team nicht nach Flensburg zurückkehren, denn schon am Samstag steht das Champions-League-Gruppenspiel beim französischen Meister Paris Saint-Germain auf dem Programm. Am 14. November gastiert das Starensemble aus Frankreich dann in der Flens-Arena, und am 19. November spielt die SG vor heimischem Publikum gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen.