Flensburgs Handballer beenden Hinrunde mit dem 17. Sieg

Flensburg (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die perfekte Bundesliga-Hinrunde gespielt. Dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit gewann der Meister am Sonntag sein Heimspiel gegen den Aufsteiger Bergischer HC mit 25:23 (9:11) und beendete die Hinserie mit 34:0 Punkten. Das hatten zuvor nur der TBV Lemgo in der Saison 2002/03 und der THW Kiel in der Spielzeit 2011/12 geschafft.

Bester Werfer der Gastgeber, der jetzt saisonübergreifend 25 Bundesliga-Spiele in Serie gewonnen hat, war Magnus Röd mit fünf Treffern. Für die Gäste erzielten Leos Petrovsky, Linus Arnesson und Bogdan Criciotoiu ebenfalls jeweils fünf Tore.

Den ersten SG-Treffer erzielte Magnus Jöndal erst in der 8. Minute per Siebenmeter zum 1:2. Zuvor waren Holger Glandorf, Hampus Wanne, Lasse Svan und Johannes Golla mit ihren Würfen an BHC-Torhüter Christopher Rudeck gescheitert. Der in Flensburg ausgebildete Keeper sorgte dafür, dass die Gäste bis auf 7:2 (19.) enteilten. Am Ende hatte er zwölf Paraden auf seinem Konto.

Der ersatzgeschwächte BHC, der unter anderem ohne seinen Toptorschützen Arnor Gunnarsson antreten musste, spielte extrem lange Angriffe. Auch als die SG beim 15:14 (40.) durch Jim Gottfridsson erstmals in Führung ging, blieben die Gäste ruhig. Erst beim 22:19 (51.) waren die Flensburger dann auf der Siegerstraße.