Flensburgs Handballer bangen um vier WM-Fahrer

Flensburg (dpa/lno) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt bangt vor dem Neustart in der Bundesliga am 7. Februar bei der HSG Wetzlar um vier WM-Fahrer. Die beiden dänischen Weltmeister Lasse Svan (Probleme an der linken Leiste) und Rasmus Lauge (Schmerzen in beiden Knien) sind ebenso angeschlagen wie der norwegische Rückraumspieler Magnus Röd (Oberschenkel) und der schwedische Spielmacher Jim Gottfridsson (Muskelfaserriss in der Wade).

"Es ist nach so einer Weltmeisterschaft immer davon auszugehen, dass einige Spieler angeschlagen zurück zu ihren Vereinen kehren", wurde SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke am Dienstag in einer Mitteilung des aktuellen deutschen Meisters zitiert: "Die Belastung für solche Topspieler ist einfach enorm hoch. In der Frage der hohen Belastung der Spieler muss sich zukünftig einiges ändern."

Die SG Flensburg-Handewitt hatte insgesamt elf Spieler zur WM in Deutschland und Dänemark abgestellt. Acht von ihnen standen im Finale.