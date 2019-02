Ehrung für acht Spieler der SG Flensburg-Handewitt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Acht Spieler des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt sind am Montag für ihre Leistungen bei der Weltmeisterschaft ausgezeichnet worden. Die dänischen Weltmeister Lasse Svan, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen und Simon Hald sowie die norwegischen Silbermedaillen-Gewinner Torbjörn Bergerud, Magnus Jöndal, Magnus Röd und Göran Johannessen trugen sich in das Goldene Buch der Stadt Flensburg ein. Auch die Gemeinde Handewitt als zweiter Bestandteil der erfolgreichen Spielgemeinschaft ehrte die SG-Spieler.

Die Skandinavier haben auch an der bislang erfolgreichen Saison der SG einen großen Anteil. Mit 19 Siegen aus 19 Spielen führt die Mannschaft von Trainer Maik Machulla, die am Donnerstag (19.00 Uhr) bei der HSG Wetzlar in die Restrunde startet, das Klassement an.