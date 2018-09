Buric gegen Buric: Flensburgs Handballer erwarten RK Zagreb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Drei Tage nach dem Auftaktsieg bei HBC Nantes aus Frankreich steht für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt das erste Heimspiel in der Champions League auf dem Programm. Der deutsche Meister empfängt am Mittwoch (19.00 Uhr) den kroatischen Rekord-Titelträger RK Zagreb in der Flensburger Arena.

Dabei kommt es zum ersten Zwillingsduell in der Geschichte der Königsklasse. Flensburgs neuer Torhüter Benjamin Buric trifft auf seinen Zwillingsbruder Senjamin, der bei Zagreb am Kreis spielt. "Wir werden am Vortag einen Kaffee zusammen trinken", sagte der Flensburger Buric dem NDR: "Dann darf er vier bis fünf Tore machen - und ich nehme die beiden Punkte."

Die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla hat nach der Supercup-Niederlage gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen wettbewerbsübergreifend acht Pflichtspiele in Serie gewonnen. Auch in den bisherigen Auseinandersetzungen mit Zagreb ist die Flensburger Bilanz positiv. Alle sechs Heimspiele wurden gewonnen. Insgesamt gab es neun Siegen aus den bisher zwölf Vergleichen.

"Ich freue mich riesig", sagte der norwegische Linksaußen Magnus Jøndal vor seiner Champions-League-Heimpremiere im Trikot der SG: "Die europäische Königsklasse war einer der Gründe, weshalb ich im Sommer zur SG gewechselt bin."