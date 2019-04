Elbflorenz Dresden feiert Derbysieg gegen EHV Aue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden hat zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Rico Göde gewann das Sachsenderby gegen den EHV Aue am Freitagabend mit 29:25 (14:14). Vor 2585 Zuschauern in der ausverkauften BallsportArena waren EHV-Kapitän Eric Meinhardt (9) und Dresdens Rückraumspieler Adrian Kammlodt (7) die besten Werfer der Partie. Mit 22 Punkten rangiert der HC Elbflorenz in der Tabelle an 16. Position und hat noch zwei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Der EHV liegt mit 26 Punkten im hinteren Mittelfeld. Beide Teams lieferten sich über weite Strecken bei ständig wechselnder Führung einen offenen Schlagabtausch. Erst gegen Spielende konnten sich die Dresdner auch dank ihres glänzend aufgelegten Torhüters Mario Huhnstock (17 Paraden) leicht absetzen. Kammlodt, der nach dieser Saison zum EHV wechseln wird, traf in der 54. Minute zum 27:24 für das Göde-Team. Den Vorsprung gab der HC Elbflorenz bis zum Ende nicht mehr her.