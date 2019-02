Trotz Meinhardt-Jubiläum: Aue verliert unglücklich in Coburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coburg (dpa/sn) – Der EHV Aue hat am 23. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga einen Punktgewinn beim HSC 2000 Coburg knapp verpasst. Beim Tabellenzweiten verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Swat am Samstag mit 25:26 (15:14). Bengt Bornhorn war mit sechs Toren bester Werfer für Aue. Trotz der Niederlage hat der EHV immer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Sachsen traten beim Aufstiegskandidaten sehr selbstbewusst auf und lagen im ersten Durchgang fast ständig vorn. Den kurzzeitigen 13:14-Rückstand (29.) konterten Sebastian Naumann (30.) und Kevin Roch (30.) zur knappen Pausenführung für Aue. Nach dem Seitenwechsel konnte sich das Swat-Team nach einem Roch-Treffer (41.) auf 20:17 absetzen. Anschließend sah EHV-Rückraumspieler Ladislav Brykner nach einem Foulspiel die Rote Karte (42.) und Coburg kämpfte sich wieder auf 20:20 (47.) heran. Es entwickelte sich fortan ein offener Schlagabtausch, bei dem Kapitän Eric Meinhardt in der 55. Minute (24:24) den 2000. Treffer in seiner Karriere für Aue erzielte. Auf der anderen Seite gelang Felix Sproß sieben Sekunden vor dem Ende das Siegtor für Coburg. "Die Niederlage ist extrem bitter. Wir waren keinesfalls das schlechtere Team und fahren nach einem großen Kampf enttäuscht nach Hause", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke.