Buxtehuder SV will Favorit Bietigheim ärgern

Buxtehude (dpa/lno) - Die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV sehen sich im Heimspiel am Samstag gegen die SG BBM Bietigheim (16.00 Uhr) als klarer Außenseiter. "Sie haben eine spielstarke Mannschaft und auch in der Champions League bisher voll überzeugt", sagte BSV-Trainer Dirk Leun vor der Partie gegen die in bislang allen fünf Punktspielen siegreichen Gäste, die hinter dem ebenfalls noch verlustpunktfreien Thüringer HC auf Platz zwei liegen. Buxtehude ist mit 4:4 Zählern Achter.

Bereits geschlagen geben will sich der BSV allerdings nicht. "Wir haben nichts zu verlieren. Besonders in eigener Halle müssen wir möglichst lange Gegenwehr leisten", betonte Leun und ergänzte: "Wir wollen weitere Fortschritte machen. Vielleicht können wir sie dann ärgern. Zuhause haben wir bisher am stärksten gespielt." Verzichten muss der BSV weiterhin auf Paula Prior (Achillessehnenprobleme) und Jessica Oldenburg (Innenbandzerrung).