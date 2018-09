Buxtehuder SV trifft im EHF-Cup auf Viborg HK

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss sich in der zweiten Runde des EHF-Cups mit Viborg HK aus Dänemark messen. Das Hinspiel findet am 13. Oktober in Viborg statt, das Rückspiel ist für den 20. Oktober in der Halle Nord angesetzt.

Der 14-malige dänische Titelträger, die zudem dreimal die Champions League gewinnen konnte, ist zwar nur Meisterschaftsdritter geworden, hatte die reguläre Punktrunde aber lediglich auf Rang sechs beendet und damit die direkte EHF-Qualifikation verpasst. Aufgrund einer Wildcard darf das Team aber dennoch am Europapokal teilnehmen.